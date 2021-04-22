Сорокин заявил, что Петербург готов принять больше матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке города к турниру.

«Темпы адаптации и стадиона, и города будут нарастать. Ближе к Евро-2020 вы увидите изменения в Петербурге — он обретёт стилистику турнира. Программа оформления города давно согласована с властями. Параллельно ведутся работы на стадионе. Уже приехали специалисты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Работа кипит», — цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

Глава оргкомитета ответил на вопрос, какое максимальное количество матчей готов принять стадион в Санкт-Петербурге.

«Состояние поля и качество стадиона позволяют выдержать значительно больше матчей. Газон сделан в соответствии с последними технологиями. Коллеги из УЕФА внимательно следят за полем. Никаких нареканий к стадиону у нас никогда не было», — сказал он.

Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей на матчи под эгидой организации.