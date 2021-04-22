Аршавин оценил перспективы сборной России на Евро-2020

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

«Думаю, перспективы хорошие. Тем более из группы выходят не две команды, как было в моё время. Плюс два матча мы проведём в Санкт-Петербурге. Это огромное преимущество, несмотря на то что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира —Бельгию. Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны. А если добьёмся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018. К сожалению, ключевая для отечественной команды игра на групповом этапе с Данией состоится не в Питере, а на территории соперника, в Копенгагене. Но, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат», — заявил Аршавин RT.

Он отметил, что фактор домашних трибун очень важен для сборной России, что показало выступление команды на чемпионате мира 2018 года.

«Та атмосфера, которая была во время домашнего мундиаля, незабываема. Надеюсь, подобное, может быть, в несколько меньшем масштабе повторится в Санкт-Петербурге. Безусловно, болельщики должны сильно помочь и повлиять на результат. Думаю, он будет удачным», — добавил Аршавин.

Ранее он высказался о проведении вакцинации от коронавируса на футбольных стадионах.