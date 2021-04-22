Аршавин высказался о проведении вакцинации от коронавируса на футбольных стадионах

Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о проведении вакцинации от коронавируса на футбольных стадионах и, в частности, на «Газпром Арене».

«Если вы посмотрите на ритм жизни в Москве и Санкт-Петербурге, по большому счёту, не найдёте никаких отличий от того, что было до пандемии COVID-19. Мне кажется, в России жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Отчасти это связано с вакцинацией. «Зенит» остаётся только похвалить за то, что организовали такую акцию для своих поклонников. Чем больше людей сделает прививку, тем меньше простора для распространения останется у коронавируса. Это ещё одно преимущество нашей страны и нашего города в борьбе за право провести дополнительные игры Евро-2020», — заявил Аршавин RT.

Ранее он признался, что воспоминания о покере «Ливерпулю» не вызывают у него эмоций.