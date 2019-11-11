СМИ: Головин может пропустить матч с Бельгией

Участие полузащитника сборной России Александра Головина в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией находится под вопросом.

Как сообщает «Чемпионат», футболист испытывает дискомфорт в паховой области, а последний свой матч за «Монако» в рамках 13-го тура французской Лиги 1 (с «Дижоном») отыграл на уколах.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал, почему Головин и Оздоев покинули общую группу в ходе тренировки.