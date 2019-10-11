Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна

Короткая ссылка
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свою оговорку про иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго.
При всем известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого», — сказала Канделаки.

При этом она отметила, что рада даже таким способом привлечь внимание к победе российской сборной и форуму «Россия — спортивная держава».

«Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то — под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту», — добавила Канделаки.

Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Ранее InStat назвал сборную России по футболу самой прогрессирующей национальной командой за последние два-три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить