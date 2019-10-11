InStat: сборная России по футболу самая прогрессирующая за последние два-три года

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Статистическая платформа InStat назвала сборную России по футболу самой прогрессирующей национальной командой за последние два-три года.
InStat: сборная России по футболу самая прогрессирующая за последние два-три года
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Twitter-аккаунт платформы.

Следом за сборной России расположились Нидерланды, Англия, Австрия и Бельгия.

В последнем матче россияне на стадионе «Лужники» в Москве разгромили Шотландию со счётом 4:0 в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее Тина Канделаки назвала Азмуна футболистом сборной России.

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