InStat: сборная России по футболу самая прогрессирующая за последние два-три года
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом сообщает Twitter-аккаунт платформы.
Следом за сборной России расположились Нидерланды, Англия, Австрия и Бельгия.
В последнем матче россияне на стадионе «Лужники» в Москве разгромили Шотландию со счётом 4:0 в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.
Ранее Тина Канделаки назвала Азмуна футболистом сборной России.