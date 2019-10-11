Канделаки назвала Азмуна футболистом сборной России
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- РИА Новости
«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову — тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» — сказала Канделаки на форуме «Россия — спортивная держава».
Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды.
Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.
Ранее в сборной России показали, что осталось за кадром матча с Шотландией.
Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) October 11, 2019