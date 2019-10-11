Канделаки назвала Азмуна футболистом сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года, упомянув иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову — тем, кто вчера устроил невероятный праздник!» — сказала Канделаки на форуме «Россия — спортивная держава».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова с 18 очками занимают второе место в группе I.

Ранее в сборной России показали, что осталось за кадром матча с Шотландией.