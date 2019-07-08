В УЕФА рассказали, как будут реализовываться билеты на Евро-2020

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал, как будет происходить реализация билетов на чемпионат Европы 2020 года.

«С 12 июня по 12 июля каждый может купить билет на специальном сайте. Это первая и самая простая фаза. Затем они будут реализовываться через национальные федерации. Поэтому могу лишь посоветовать озаботиться данным вопросом как можно скорее», — заявил Каллен в интервью программе Raw Take.

Кроме того, он добавил, что билеты на матчи будут распределяться по принципу лотереи.

«Это будет сделано в том случае, если спрос на конкретный матч будет слишком велик. Именно на это мы и рассчитываем, поэтому такая лотерея будет проведена уже в августе. В первую фазу будет реализовано около 42% всех билетов», — добавил функционер.

Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу, который состоится в 2020 году, станет первым в истории, проходящим в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее в УЕФА прокомментировали новый формат чемпионата Европы.