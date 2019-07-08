В УЕФА рассказали, как будут реализовываться билеты на Евро-2020
- Reuters
«С 12 июня по 12 июля каждый может купить билет на специальном сайте. Это первая и самая простая фаза. Затем они будут реализовываться через национальные федерации. Поэтому могу лишь посоветовать озаботиться данным вопросом как можно скорее», — заявил Каллен в интервью программе Raw Take.
Кроме того, он добавил, что билеты на матчи будут распределяться по принципу лотереи.
«Это будет сделано в том случае, если спрос на конкретный матч будет слишком велик. Именно на это мы и рассчитываем, поэтому такая лотерея будет проведена уже в августе. В первую фазу будет реализовано около 42% всех билетов», — добавил функционер.
Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу, который состоится в 2020 году, станет первым в истории, проходящим в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.
Ранее в УЕФА прокомментировали новый формат чемпионата Европы.