В УЕФА рассказали, как будут реализовываться билеты на Евро-2020

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Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал, как будет происходить реализация билетов на чемпионат Европы 2020 года.
В УЕФА рассказали, как будут реализовываться билеты на Евро-2020
  • Reuters

«С 12 июня по 12 июля каждый может купить билет на специальном сайте. Это первая и самая простая фаза. Затем они будут реализовываться через национальные федерации. Поэтому могу лишь посоветовать озаботиться данным вопросом как можно скорее», — заявил Каллен в интервью программе Raw Take.

Кроме того, он добавил, что билеты на матчи будут распределяться по принципу лотереи.

«Это будет сделано в том случае, если спрос на конкретный матч будет слишком велик. Именно на это мы и рассчитываем, поэтому такая лотерея будет проведена уже в августе. В первую фазу будет реализовано около 42% всех билетов», — добавил функционер.

Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу, который состоится в 2020 году, станет первым в истории, проходящим в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее в УЕФА прокомментировали новый формат чемпионата Европы.

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