В УЕФА прокомментировали новый формат Евро-2020

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен прокомментировал изменения в формате проведения чемпионата Европы 2020 года.

«Чтобы избежать проблем с логистикой, все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020. Так, Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведёт две встречи здесь, а Дания — там. А их соперники будут путешествовать между этими точками. Поэтому сборным не придётся покидать пределы двух стран», — рассказал Каллен в интервью программе Raw Take.

Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу, который состоится в 2020 году, станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге будут проведены три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу.