Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу

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На официальном портале чемпионата Европы по футболу — 2020 стартовал приём заявок на приобретение билетов на матчи континентального первенства.
Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
  • ©Ludek Perina/CTK
  • globallookpress.com

Продажа билетов на матчи чемпионата Европы — 2020 стартовала на официальном портале турнира. Приём заявок продлится до 12 июля.

ЧЕ-2020 состоится в 12 городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Российский город примет три поединка группового этапа и четвертьфинал.  

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде футбольных болельщиков на время Евро-2020.

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