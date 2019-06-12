Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
- ©Ludek Perina/CTK
- globallookpress.com
Продажа билетов на матчи чемпионата Европы — 2020 стартовала на официальном портале турнира. Приём заявок продлится до 12 июля.
ЧЕ-2020 состоится в 12 городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Российский город примет три поединка группового этапа и четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде футбольных болельщиков на время Евро-2020.