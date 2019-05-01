Путин подписал закон о безвизовом въезде футбольных зрителей на время Евро-2020

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным болельщикам въехать на территорию страны без визы во время чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Текст закона доступен на портале правовой информации. Обладатели билетов на матч чемпионата Европы — 2020 могут въезжать на территорию России по документам, удостоверяющим личность.

Также болельщики Евро-2020 смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта в дни матчей, а также на следующие сутки после игр.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о санкциях за нарушение антидопинговых правил.