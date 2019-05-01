Путин подписал закон о безвизовом въезде футбольных зрителей на время Евро-2020

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным болельщикам въехать на территорию страны без визы во время чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Путин подписал закон о безвизовом въезде футбольных зрителей на время Евро-2020
  • © РИА Новости

Текст закона доступен на портале правовой информации. Обладатели билетов на матч чемпионата Европы — 2020 могут въезжать на территорию России по документам, удостоверяющим личность.

Также болельщики Евро-2020 смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта в дни матчей, а также на следующие сутки после игр.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о санкциях за нарушение антидопинговых правил.

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