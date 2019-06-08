Главный тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с Косово

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Главный тренер сборной Черногории по футболу сербский специалист Любиша Тумбакович отправлен в отставку со своего поста за отказ выйти на матч квалификации Евро-2020 с командой Косово.
Главный тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с Косово
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Футбольного союза Черногории.

Исполнительный совет организации принял решение уволить Тумбаковича за неисполнение своих профессиональных обязанностей. 

В предстоящем матче с Чехией руководить сборной будут Миодраг Джудович и Драгое Лекович.

7 июня, Тумбакович, его помощник Саша Янкович и два футболиста сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались выходить на игру с Косово.

Ранее «Црвена Звезда» 29-й раз в истории клуба выиграла чемпионат Сербии по футболу.

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