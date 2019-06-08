Главный тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с Косово
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Футбольного союза Черногории.
Исполнительный совет организации принял решение уволить Тумбаковича за неисполнение своих профессиональных обязанностей.
В предстоящем матче с Чехией руководить сборной будут Миодраг Джудович и Драгое Лекович.
7 июня, Тумбакович, его помощник Саша Янкович и два футболиста сербского происхождения Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались выходить на игру с Косово.
Ранее «Црвена Звезда» 29-й раз в истории клуба выиграла чемпионат Сербии по футболу.