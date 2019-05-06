«Црвена Звезда» 29-й раз в истории клуба выиграла чемпионат Сербии по футболу

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Белградский клуб «Црвена Звезда» стал чемпионом Сербии по футболу в сезоне-2018/19.
«Црвена Звезда» 29-й раз в истории клуба выиграла чемпионат Сербии по футболу
  • Reuters

Комплект золотых медалей и единственную от страны путёвку в квалификацию Лиги чемпионов команда завоевала за два тура до окончания национального чемпионата благодаря домашней победе над «Младостью» со счётом 1:0. Серебряными призёрами сербского чемпионата досрочно стали футболисты «Радничков», а борьбу за бронзовые награды турнира продолжают три клуба — «Чукарички», «Партизан» и «Младость».

Национальный чемпионат «Црвена Звезда» выиграла 29-й раз в истории клуба. Этот показатель является рекордным в истории сербского футбола с учётом титулов, завоёванных различными коллективами в чемпионатах Югославии и Сербии и Черногории.

Ранее сообщалось, что «Аякс» впервые за девять лет выиграл Кубок Нидерландов по футболу.

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