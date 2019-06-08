Гришин объяснил, почему Черчесов сыграет с Сан-Марино оптимальным составом

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Экс-наставник дублирующего состава московского ЦСКА Александр Гришин дал прогноз относительно состава сборной России по футболу на матч отборочного раунда чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино.
Гришин объяснил, почему Черчесов сыграет с Сан-Марино оптимальным составом
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«Знаете, чтобы не говорили, но сборная — это здесь и сейчас. Никто не будет звать игроков в качестве аванса, ждать, закрывать глаза на ошибки и плохую подготовку. Сами подумайте, разве Черчесов враг себе? Да, он может выставить на игру дебютантов и команда проиграет. Кто будет в этом виноват? В формировании национальной команды есть свои принципы. Это не клуб, где можно держать талантливую молодёжь на перспективу. Берут тех, кто должен приехать и выдать результат. Так что даже в матчах с Сан-Марино и Кипром не ждите никаких поблажек и авансов, играть будет сильнейший состав», — пояснил тренер в интервью RT.

Ранее Черчесов рассказал о модели игры сборной Сан-Марино. 

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