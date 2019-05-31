Сборная России по футболу проводит тренировку в Новогорске без Комличенко
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Как сообщает ТАСС, на занятии присутствуют 28 игроков из 30 вызванных в расположение команды.
Отмечается, что на сбор ещё не прибыл форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко, приезд которого ожидается 2 июня.
На тренировке также отсутствует защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев, который пропустит сбор из-за травмы.
Сборная России проведёт два домашних матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы в группе I. 8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют с Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.
Ранее был опубликован состав сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020.