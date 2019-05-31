Сборная России по футболу проводит тренировку в Новогорске без Комличенко

Сборная России по футболу проводит тренировочное занятие на базе команды в Новогорске накануне матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает ТАСС, на занятии присутствуют 28 игроков из 30 вызванных в расположение команды.

Отмечается, что на сбор ещё не прибыл форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко, приезд которого ожидается 2 июня.

На тренировке также отсутствует защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев, который пропустит сбор из-за травмы.

Сборная России проведёт два домашних матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы в группе I. 8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют с Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее был опубликован состав сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020.