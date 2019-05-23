Опубликован состав сборной России по футболу на отборочные матчи ЧЕ-2020

Главный тренер сборной России по футболу определился со списком игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 против сборных Сан-Марино и Кипра.

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Подготовка сборной России к отборочным матчам чемпионата Европы по футболу — 2020 начнётся 30 мая в Новогорске. В состав национальной команды вошли следующие футболисты: Итоговый состав @TeamRussia на отборочные матчи ЕВРО-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) 🇷🇺



Подготовка начнётся 30 мая в Новогорске. pic.twitter.com/51ZhEP3h96 — Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2019 г. Сборная России проведёт два домашних матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы в группе I. 8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют против Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра. Ранее Черчесов назвал дату объявления окончательного списка сборной России по футболу.