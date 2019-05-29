Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

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Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не поможет сборной России по футболу в матчах квалификации к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), игрок восстанавливается после повреждения коленного сустава в клубе.

Его одноклубник Антон Миранчук продолжит проходить физиотерапевтические процедуры для максимально быстрой реабилитации после незначительной травмы голеностопа. 

Остальные же футболисты прибудут 30 мая в Новогорск для подготовки к предстоящим матчам.

8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют против Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.

Ранее хавбек ЦСКА Иван Обляков рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу.

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