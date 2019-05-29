Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), игрок восстанавливается после повреждения коленного сустава в клубе.
Его одноклубник Антон Миранчук продолжит проходить физиотерапевтические процедуры для максимально быстрой реабилитации после незначительной травмы голеностопа.
Остальные же футболисты прибудут 30 мая в Новогорск для подготовки к предстоящим матчам.
8 июня в Саранске подопечные Станислава Черчесова сыграют против Сан-Марино, а 11 июня — в Нижнем Новгороде с командой Кипра.
Ранее хавбек ЦСКА Иван Обляков рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу.