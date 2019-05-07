Калининград выразил готовность принять отборочный матч сборной России по футболу на Евро-2020

Калининград готов принять матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Казахстана на стадионе, построенном к чемпионату мира — 2018.

РИА Новости

Об этом заявила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, слова которой передаёт ТАСС. Она отметила, что вся инфраструктура готова к проведению матча. 6 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября на «Калининград Арене». Ранее сообщалось, что РФС направил заявку на использование VAR в ответных полуфинальных матчах Кубка России.