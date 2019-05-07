Калининград выразил готовность принять отборочный матч сборной России по футболу на Евро-2020
- РИА Новости
Об этом заявила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, слова которой передаёт ТАСС.
Она отметила, что вся инфраструктура готова к проведению матча.
6 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября на «Калининград Арене».
Ранее сообщалось, что РФС направил заявку на использование VAR в ответных полуфинальных матчах Кубка России.