Калининград выразил готовность принять отборочный матч сборной России по футболу на Евро-2020

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Калининград готов принять матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Казахстана на стадионе, построенном к чемпионату мира — 2018.
Калининград выразил готовность принять отборочный матч сборной России по футболу на Евро-2020
  • РИА Новости

Об этом заявила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, слова которой передаёт ТАСС.

Она отметила, что вся инфраструктура готова к проведению матча.

6 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября на «Калининград Арене».

Ранее сообщалось, что РФС направил заявку на использование VAR в ответных полуфинальных матчах Кубка России.

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