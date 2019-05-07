РФС направил заявку на использование VAR в ответных полуфинальных матчах Кубка России

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Российский футбольный союз (РФС) намерен использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на ответных полуфинальных матчах Кубка России, соответствующая заявка уже была направлена в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB).
РФС направил заявку на использование VAR в ответных полуфинальных матчах Кубка России
  • РИА Новости

«РФС направил заявку в IFAB об использовании системы VAR в ответных полуфинальных играх Кубка страны. Решение станет известно до конца недели», — цитирует ТАСС руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.

Повторные матчи полуфинала Кубка России состоятся 15 мая: «Ростов» примет московский «Локомотив» (в первом матче зафиксирован счёт 2:2), а тульский «Арсенал» сыграет с «Уралом» (первый матч — 0:1).

Ранее сообщалось, что в плей-офф Кубка африканских наций — 2019 будут использовать VAR.

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