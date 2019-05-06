Сборная России по футболу сыграет матч отбора Евро-2020 с Казахстаном в Калининграде
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Казахстаном в Калининграде на одноимённом стадионе.
Матч состоится 9 сентября.
Две ближайшие игры россияне проведут с Сан-Марино и Кипром.
Ранее юношеская сборная России проиграла Исландии в первом матче на Евро-2019.
9 сентября матч @TeamRussia с Казахстаном пройдет в Калининграде!@EuroQualifierspic.twitter.com/GbvGe2fWKs— Сборная России (@TeamRussia) 6 мая 2019 г.