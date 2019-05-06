Сборная России по футболу сыграет матч отбора Евро-2020 с Казахстаном в Калининграде

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Сборная России по футболу определилась с местом проведения домашнего матча с Казахстаном, который состоится в рамках шестого тура квалификации Евро-2020.
Сборная России по футболу сыграет матч отбора Евро-2020 с Казахстаном в Калининграде
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter, подопечные Станислава Черчесова встретятся с Казахстаном в Калининграде на одноимённом стадионе.

Матч состоится 9 сентября.

Две ближайшие игры россияне проведут с Сан-Марино и Кипром.

Ранее юношеская сборная России проиграла Исландии в первом матче на Евро-2019.

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