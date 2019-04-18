Соперник сборной России по футболу в квалификации Евро-2020 уволил тренера

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Шотландская футбольная ассоциация (Scottish FA) объявила об отставке Алекса Маклиша с поста главного тренера национальной сборной.
Соперник сборной России по футболу в квалификации Евро-2020 уволил тренера
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, вместе с 60-летним специалистом команду покинут и его помощники — Питер Грант, Джеймс Макфэдден и Стиви Вудс.

Маклиш возглавлял сборную Шотландии с февраля 2018 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала пять побед и потерпела семь поражений.

Сборная Шотландии в рамках квалификации на Евро-2020 попала в группу I, где её соперниками стали команды России, Бельгии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020.

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