Соперник сборной России по футболу в квалификации Евро-2020 уволил тренера

Шотландская футбольная ассоциация (Scottish FA) объявила об отставке Алекса Маклиша с поста главного тренера национальной сборной.

Как сообщает пресс-служба организации, вместе с 60-летним специалистом команду покинут и его помощники — Питер Грант, Джеймс Макфэдден и Стиви Вудс.

Маклиш возглавлял сборную Шотландии с февраля 2018 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала пять побед и потерпела семь поражений.

Сборная Шотландии в рамках квалификации на Евро-2020 попала в группу I, где её соперниками стали команды России, Бельгии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020.