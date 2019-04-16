Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, устанавливающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков чемпионата Европы 2020 года по персонифицированной карте Fan ID.
Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020
  • ©duma.gov.ru

Как сообщает ТАСС, согласно документу за 14 дней до первого матча континентального первенства иностранные болельщики смогут въезжать в Россию «без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, персонифицированной карте зрителя».

Отмечается, что данный закон не будет распространяться на волонтёров турнира, которые будут вправе попасть в страну на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Чемпионат Европы 2020 года станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был представлен талисман Евро-2020.

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