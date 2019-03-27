В Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020
- РИА Новости
Талисман чемпионата Европы по футболу — 2020, получивший имя Скиллзи, был представлен 27 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В презентации также участвовал футболист «Зенита» и сборной России Александр Ерохин.
Евро-2020 впервые в истории пройдёт в 12 разных странах и во второй раз — с участием 24 команд.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу U17 проиграла Португалии в элитном отборе Евро-2019.