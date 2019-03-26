Сборная России по футболу U17 проиграла Португалии в элитном отборе Евро-2019
Встреча, прошедшая в Шотландии, завершилась со счётом 1:2.
В составе национальной команды отличился Кирилл Щетинин, а у португальцев мячи забили Фамана Кизера (с пенальти) и Фабиу Силва.
Этот матч стал заключительным для подопечных Дмитрия Хомухи в элитном раунде. За счёт двух побед в предыдущих двух играх россияне набрали шесть очков и вышли в финальную часть чемпионата Европы, которая будет проходить в Северной Ирландии с 3 по 19 мая.
Жеребьёвка финального этапа чемпионата Европы состоится 4 апреля в Дублине.
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