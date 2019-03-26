Сборная России U-17 гарантировала себе участие в чемпионате Европы по футболу

Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 2002 года рождения вышла в финальную часть ЧЕ-2019 в Ирландии.

Команда под руководством Дмитрия Хомухи досрочно попала на чемпионат Европы по футболу U-17.

Согласно регламенту квалификационного раунда участниками чемпионата мира становятся победители групп, а также семь из восьми лучших сборных, занявших второе место. В четвёртой отборочной группе сборная Германии заняла второе место с двумя идущими в зачёт очками. Россияне в настоящий момент имеют три очка и матч в запасе.

Таким образом, сборная России U-17 гарантировала себе участие в чемпионате Европы. Континентальное первенство для игроков не старше 2002 года рождения пройдёт с 3 по 19 мая в Ирландии. Жеребьёвка финального этапа чемпионата Европы состоится 4 апреля в Дублине.

Ранее в РФС заявили, что проведут расследование по делу о домогательствах тренеров к футболисткам.