В РФС заявили, что проведут расследование по делу о домогательствах тренеров к футболисткам

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Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование по делу о домогательствах тренеров клуба СКА УОР к двум 19-летним футболисткам команды.
В РФС заявили, что проведут расследование по делу о домогательствах тренеров к футболисткам
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Российский футбольный союз осведомлён о появившихся публикациях в российских СМИ о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы планируем провести собственное расследование. О результатах будет извещено дополнительно», — цитирует Sport24.ru пресс-службу РФС.

По информации СМИ, обвиняются старший тренер футбольного отделения СКА УОР Станислав Адылов и его сын Михаил Адылов.

Ранее сообщалось, что футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах.

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