В РФС заявили, что проведут расследование по делу о домогательствах тренеров к футболисткам
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Российский футбольный союз осведомлён о появившихся публикациях в российских СМИ о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы планируем провести собственное расследование. О результатах будет извещено дополнительно», — цитирует Sport24.ru пресс-службу РФС.
По информации СМИ, обвиняются старший тренер футбольного отделения СКА УОР Станислав Адылов и его сын Михаил Адылов.
Ранее сообщалось, что футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах.