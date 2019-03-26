В РФС заявили, что проведут расследование по делу о домогательствах тренеров к футболисткам

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование по делу о домогательствах тренеров клуба СКА УОР к двум 19-летним футболисткам команды.

«Российский футбольный союз осведомлён о появившихся публикациях в российских СМИ о домогательствах к игрокам ЖФК СКА УОР. Мы планируем провести собственное расследование. О результатах будет извещено дополнительно», — цитирует Sport24.ru пресс-службу РФС.

По информации СМИ, обвиняются старший тренер футбольного отделения СКА УОР Станислав Адылов и его сын Михаил Адылов.

Ранее сообщалось, что футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах.