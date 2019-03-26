СМИ: Футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах
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- РИА Новости
Как сообщает kp.ru, две 19-летние девушки из женской футбольной команды СКА-УОР обвинили в домогательствах наставника Михаила Адылова и его отца Станислава.
Как заявили девушки, пожелавшие скрыть свои имена, намёки на интимную близость со стороны тренеров поступали ещё до достижения ими совершеннолетия. В настоящее время дело, помимо отдела ПДН МВД Звенигорода, также находится на контроле Министерства спорта России.
Ранее сообщалось, что «Атлетико Мадрид» уволил основателя клубной академии за домогательства к игрокам.