СМИ: Футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах

Две футболистки женской команды СКА-УОР, входящей в структуру ЖФК ЦСКА, обвинили в домогательствах тренера Михаила Адылова и его отца Станислава, являющегося членом женского футбольного комитета России.

Как сообщает kp.ru, две 19-летние девушки из женской футбольной команды СКА-УОР обвинили в домогательствах наставника Михаила Адылова и его отца Станислава.

Как заявили девушки, пожелавшие скрыть свои имена, намёки на интимную близость со стороны тренеров поступали ещё до достижения ими совершеннолетия. В настоящее время дело, помимо отдела ПДН МВД Звенигорода, также находится на контроле Министерства спорта России.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Мадрид» уволил основателя клубной академии за домогательства к игрокам.