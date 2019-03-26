СМИ: Футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах

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Две футболистки женской команды СКА-УОР, входящей в структуру ЖФК ЦСКА, обвинили в домогательствах тренера Михаила Адылова и его отца Станислава, являющегося членом женского футбольного комитета России.
СМИ: Футболистки ЦСКА обвинили тренеров клуба в домогательствах
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, две 19-летние девушки из женской футбольной команды СКА-УОР обвинили в домогательствах наставника Михаила Адылова и его отца Станислава.

Как заявили девушки, пожелавшие скрыть свои имена, намёки на интимную близость со стороны тренеров поступали ещё до достижения ими совершеннолетия. В настоящее время дело, помимо отдела ПДН МВД Звенигорода, также находится на контроле Министерства спорта России.

Ранее сообщалось, что «Атлетико Мадрид» уволил основателя клубной академии за домогательства к игрокам.

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