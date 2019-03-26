Игнатьев о футбольной сборной России: её любят, но далеко не все

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил на вопрос, удалось ли национальной команде изменить отношение к ней болельщиков.
Игнатьев о футбольной сборной России: её любят, но далеко не все
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«Скажем так: её любят, но далеко не все. Критические стрелы всё равно летят в сторону команды. Хотя моё мнение всегда таково, что сборную надо поддерживать несмотря ни на что. Она как родина — одна и на всю жизнь. Хотя отчасти ракурс взглядов на команду в целом всё же поменялся. Это и заслуга самих ребят, и некое наследие мундиаля. В стране по отношению к футболу пропало чувство безнадёги», — заявил специалист в интервью RT.

Он также отметил, что положительная динамика в отношении к сборной во многом связана с работой наставника команды Станислава Черчесова.

«Совсем неважно, каким образом он всё это делает. То ли сам подметает и убирает раздевалки после игр, то ли нанимает кого-то для этого... А может, одним взглядом даёт понять игрокам, что надо навести порядок после себя», — добавил Игнатьев.

Ранее Игнатьев высказался об уборке раздевалок футбольной сборной России в гостевых матчах.

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