Игнатьев высказался об уборке раздевалок футбольной сборной России в гостевых матчах

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев положительно отреагировал на уборку раздевалок национальной команды после выездных матче квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

«Это как минимум говорит о высоком уровне интеллекта тех людей, которые этой командой руководят. Вряд ли футболисты самостоятельно вызвались убираться после игры, так что очевидно это идея тренерского штаба. Вообще это здорово, говорит о воспитании и подчёркивает интеллигентность команды. Помогать тем, у кого ты в гостях, — верное решение», — сказал Игнатьев в беседе с RT.

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