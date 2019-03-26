Игнатьев высказался об уборке раздевалок футбольной сборной России в гостевых матчах
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«Это как минимум говорит о высоком уровне интеллекта тех людей, которые этой командой руководят. Вряд ли футболисты самостоятельно вызвались убираться после игры, так что очевидно это идея тренерского штаба. Вообще это здорово, говорит о воспитании и подчёркивает интеллигентность команды. Помогать тем, у кого ты в гостях, — верное решение», — сказал Игнатьев в беседе с RT.
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