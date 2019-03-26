Стало известно, почему Ионов был заменён в матче Казахстан — Россия

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Врач футбольного клуба «Ростов» Владимир Хохлов рассказал о характере повреждения полузащитника Алексея Ионова, из-за которого игрок был заменён в матче сборной России с Казахстаном в рамках квалификации к Евро-2020.
Стало известно, почему Ионов был заменён в матче Казахстан — Россия
  • © firo Sportphoto/Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

«Алексей во время игры испытывал сильную нагрузку на мышцы. Был заменен по причине мышечных спазмов», — цитирует врача ТАСС.

По его словам, одна из причин спазмов — искусственное поле на «Астана Арене» в Нур-Султане. Он также отметил, что на данный момент Ионов тренирует в восстановительной группе футболистов «Ростова».

«Вероятность сыграть в матче с «Уралом» присутствует», — сказал Хохлов.

Россия разгромила Казахстан со счётом 4:0. Ионов был заменён на 61-й минуте.

Встреча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Уралом» состоится 30 марта.

Ранее защитник сборной России Андрей Семёнов оценил первые отборочные матчи к Евро-2020.

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