Стало известно, почему Ионов был заменён в матче Казахстан — Россия
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«Алексей во время игры испытывал сильную нагрузку на мышцы. Был заменен по причине мышечных спазмов», — цитирует врача ТАСС.
По его словам, одна из причин спазмов — искусственное поле на «Астана Арене» в Нур-Султане. Он также отметил, что на данный момент Ионов тренирует в восстановительной группе футболистов «Ростова».
«Вероятность сыграть в матче с «Уралом» присутствует», — сказал Хохлов.
Россия разгромила Казахстан со счётом 4:0. Ионов был заменён на 61-й минуте.
Встреча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Уралом» состоится 30 марта.
Ранее защитник сборной России Андрей Семёнов оценил первые отборочные матчи к Евро-2020.