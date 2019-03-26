Защитник сборной России Семёнов оценил первые отборочные матчи к Евро-2020

Защитник сборной России Андрей Семёнов в беседе с газетой «Известия» оценил первые отборочные матчи к Евро-2020.

«Безусловно, перед матчем с Казахстаном мы ощущали, что на нас лежит большая ответственность. Понимали, что в этой игре у нас вообще нет права на ошибку. Этот момент немного давил на команду», — сказал он.

По словам футболиста, после первого гола игра у россиян пошла, они почувствовали ещё большую уверенность в своих силах.

Что касается предстоящих домашних матчей с Сан-Марино и Кипром, то Семёнов отметил, что у сборной России настрой только на победу.

«Наша задача — пробиться через квалификационный турнир в финальную часть чемпионата Европы, поэтому мы не можем терять очки», — добавил он.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу над Казахстаном.