Джикия прокомментировал победу сборной России над Казахстаном

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Защитник сборной России Георгий Джикия в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над Казахстаном в рамках квалификационного турнира Евро-2020.
Джикия прокомментировал победу сборной России над Казахстаном
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Готовились, как обычно, в рабочем режиме. Примерно понимали и знали, как будет играть сборная Казахстана. Потому мы просто выполнили свой план на матч и добились важной победы», — сказал он.

Как отметил Джикия, россияне держали в голове, что это игра за шесть очков. По его словам, самое главное — что команде удалось добиться положительного результата.

Сборная России в рамках квалификационного турнира Евро-2020 разгромила Казахстан со счётом 4:0.

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