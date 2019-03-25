Джикия прокомментировал победу сборной России над Казахстаном

Защитник сборной России Георгий Джикия в беседе с газетой «Известия» прокомментировал победу над Казахстаном в рамках квалификационного турнира Евро-2020.

«Готовились, как обычно, в рабочем режиме. Примерно понимали и знали, как будет играть сборная Казахстана. Потому мы просто выполнили свой план на матч и добились важной победы», — сказал он.

Как отметил Джикия, россияне держали в голове, что это игра за шесть очков. По его словам, самое главное — что команде удалось добиться положительного результата.

Сборная России в рамках квалификационного турнира Евро-2020 разгромила Казахстан со счётом 4:0.