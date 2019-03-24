Ананидзе оказал неотложную помощь игроку сборной Швейцарии

Полузащитник сборной Грузии и самарских «Крыльев Советов» Джано Ананидзе оказал неотложную помощь защитнику национальной команды Швейцарии Фабиану Шёру во время матча второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

На 24-й минуте встречи Шёр в верховой борьбе за мяч столкнулся головой с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе и упал на газон, потеряв сознание.

Ананидзе, подбежав к сопернику, у которого начал западать язык, сумел оказать швейцарцу помощь ещё до появления на поле врачей. Впоследствии Шёр сумел продолжить игру.

Встреча завершилась победой Швейцарии со счётом 2:0.

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