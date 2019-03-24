Ананидзе оказал неотложную помощь игроку сборной Швейцарии
- Reuters
На 24-й минуте встречи Шёр в верховой борьбе за мяч столкнулся головой с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе и упал на газон, потеряв сознание.
Ананидзе, подбежав к сопернику, у которого начал западать язык, сумел оказать швейцарцу помощь ещё до появления на поле врачей. Впоследствии Шёр сумел продолжить игру.
Встреча завершилась победой Швейцарии со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу после матча с Казахстаном оставила чистую раздевалку.