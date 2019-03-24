Ананидзе оказал неотложную помощь игроку сборной Швейцарии

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Полузащитник сборной Грузии и самарских «Крыльев Советов» Джано Ананидзе оказал неотложную помощь защитнику национальной команды Швейцарии Фабиану Шёру во время матча второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Ананидзе оказал неотложную помощь игроку сборной Швейцарии
  • Reuters

На 24-й минуте встречи Шёр в верховой борьбе за мяч столкнулся головой с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе и упал на газон, потеряв сознание.

Ананидзе, подбежав к сопернику, у которого начал западать язык, сумел оказать швейцарцу помощь ещё до появления на поле врачей. Впоследствии Шёр сумел продолжить игру.

Встреча завершилась победой Швейцарии со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу после матча с Казахстаном оставила чистую раздевалку.

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