Сборная России по футболу после матча с Казахстаном оставила чистую раздевалку

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Сборная России по футболу после выездного матча второго тура квалификации к Евро-2020 с Казахстаном оставила чистую раздевалку и поблагодарила хозяев за приём.
Сборная России по футболу после матча с Казахстаном оставила чистую раздевалку
  • ©rfs.ru

«Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый приём и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в Twitter.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян. 

Ранее Денис Черышев заявил, что у него с Артёмом Дзюбой получилась интересная связка в сборной России по футболу.

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