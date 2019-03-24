Сборная России по футболу после матча с Казахстаном оставила чистую раздевалку

Сборная России по футболу после выездного матча второго тура квалификации к Евро-2020 с Казахстаном оставила чистую раздевалку и поблагодарила хозяев за приём.

«Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый приём и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в Twitter.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Ранее Денис Черышев заявил, что у него с Артёмом Дзюбой получилась интересная связка в сборной России по футболу.