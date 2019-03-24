Сборная России по футболу после матча с Казахстаном оставила чистую раздевалку
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«Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый приём и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в Twitter.
Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.
Ранее Денис Черышев заявил, что у него с Артёмом Дзюбой получилась интересная связка в сборной России по футболу.
Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах! 💪 pic.twitter.com/TT6sMzz5zc— Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.