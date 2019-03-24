Черышев: у нас с Дзюбой получилась интересная связка в сборной России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев высказался о своей связке с нападающим национальной команды Артёмом Дзюбой.

«Дзюба молодец. Футболист не только голы должен забивать — Артём много полезного делает для команды. Рад за него, у нас получилась интересная связка», — приводит слова игрока РИА Новости.

При этом он отметил, что в прошедшем матче квалификации к Евро-2020 с Казахстаном хорошо сыграла вся команда.

«Самое главное, что победили, мы хотели выиграть. Казахстан хорошо смотрелся, выбегал в контратаки, но нам помог первый гол. Мы стали играть немного спокойнее и проще, забили четыре мяча», — сказал Черышев.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Черышев оформил дубль, Дзюба отметился одним голом. При этом игроки по разу отдали друг другу результативные передачи.

Ранее Дзюба после победы над Казахстаном выразил мнение, что в современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко, кроме Гибралтара.