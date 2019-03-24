Дзюба о победе над Казахстаном: в современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко, кроме Гибралтара

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после разгромной победы над Казахстаном в матче квалификации на чемпионат Европы 2020 года заявил, что в современном футболе не осталось слабых национальных команд.

«Приносит ли радость победа над такой командой, как сборная Казахстана? Напомните, а как Шотландия с ними сыграла? В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть одну такую команду, ну кроме Гибралтара. Аргентина — Ямайка? Классно. А когда это было, напомните?» — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Он отметил, что сборная настраивалась на Казахстан как на серьёзного соперника, играющего на своём поле, с потрясающей поддержкой трибун.

«Казахстан — упёртая команда, все научились играть в футбол. Плюс играли в манеже на искусственном поле. Мы сделали свою работу, мы ей не гордимся, мы не сделали ничего невероятного. Но идёт турнир, нам надо набирать очки. Мы очень хотим на чемпионат Европы», — добавил форвард.

Сборная России разгромила команду Казахстана со счётом 4:0 и по итогам двух стартовых туров набрала три очка. Следующие матчи в рамках квалификации к Евро-2020 пройдут 7 и 11 июня. Соперниками российской команды станут Сан-Марино и Кипр.

Ранее Дзюба высказался о своей прерванной безголевой серии в матче с Казахстаном.