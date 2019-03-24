Дзюба высказался о своей прерванной безголевой серии в матче с Казахстаном

Капитан и нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос о своей серии без забитых мячей, которая насчитывала 15 игр и была прервана в матче с Казахстаном.

«Я искренне скажу: это у всех с этим какие-то проблемы, у меня их нет. Счастлив забить. Спасибо Денису Черышеву, вернул ему передачу. Главное, что победили», — сказал форвард в эфире «Матч Премьер».

Он также отметил отличную атмосферу на матче с Казахстаном.

«Поле было очень хорошего качества. Спасибо трибунам, спасибо Казахстану, очень тепло нас встретили, мы были даже удивлены», — добавил Дзюба.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Одним из авторов забитых мячей стал Дзюба.

До этого в последний раз 30-летний форвард отмечался голом 25 октября 2018 года в матче группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Бордо».

Ранее сообщалось, что у Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный футболист.