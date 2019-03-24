Прядкин похвалил сборную России по футболу за матч с Казахстаном

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин положительно высказался об игре национальной футбольной команды в матче отборочного цикла к Евро-2020 с Казахстаном.

«Хорошо сыграли, молодцы. Победили за счёт того, что мобилизовались, несмотря на тот результат, который команда Казахстана показала в матче с шотландцами», — цитирует главу премьер-лиги ТАСС.

Он также высказал мнение, что разгромная победа Казахстана над Шотландией со счётом 3:0 могла во многом повлиять на результат российской сборной.

«Качество футбола нам всем очень понравилось, в том числе и нашим казахстанским коллегам», — сказал Прядкин.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не собирался менять Артёма Дзюбу до тех пор, пока он не забьёт Казахстану.