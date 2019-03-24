Колобков считает, что Черышев показал себя лидером в матче Казахстан — Россия

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу российской сборной по футболу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.

«Очень важный результат с точки зрения турнирной таблицы. После сложного матча с бельгийцами все игроки показали хорошую, слаженную игру», — цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что это промежуточный успех, так как главной задачей остаётся попадание на чемпионат Европы.

«Главное, что ребята собрались после сложной игры и выступили хорошо. Черышев? Что тут сказать, молодец! Денис проявил себя лидером команды. Ему такая уверенность, конечно, нужна», — добавил Колобков.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Черышев оформил дубль.

Ранее Артём Дзюба заявил, что в матче с Казахстаном сборная России ответила говорящим про примитивный футбол критикам.