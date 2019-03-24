Дзюба: в матче с Казахстаном сборная России ответила говорящим про примитивный футбол критикам

Капитан и нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном в матче квалификации к Евро-2020.

«Победа получилась нелёгкой. Мы не проиграли единоборства, понимали, что на каждом участке надо выигрывать. Был хороший контроль мяча, мы ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол», — сказал форвард в эфире «Матч Премьер».

Он поблагодарил людей, которые верили в национальную команду, а также отметил, что эта победа — не «отмазка» от поражения от Бельгии. По его словам, Россия очень хочет попасть на будущий чемпионат Европы и постарается реабилитироваться уже в домашнем матче с Бельгией.

«Поражаюсь людской натуре: стоит проиграть, начинают поливать всех грязью. У этих ребят сегодня нелёгкий день, они пророчили, что мы Казахстан не обыграем. А тем, кто нас поддерживал, мы благодарны. Это победа для них, а не для экспертов диванных», — добавил Дзюба.

Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Одним из авторов забитых мячей стал Дзюба.

Ранее Дзюба высказался о своей прерванной безголевой серии в матче с Казахстаном.