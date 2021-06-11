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11 июня
Исключение Мостового и возвращение в обойму Черышева: в каком состоянии сборная России подходит к старту Евро-2020
В пятницу, 11 июня, сборная России провела первую тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии первой игры на чемпионате Европы по футболу. За несколько часов до начала мероприятия стало известно, что Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус. Хавбек был исключён из турнирного состава национальной команды, а его место в заявке занял защитник Роман Евгеньев. Главный тренер сборной Станислав Черчесов заверил, что остальные футболисты сдали отрицательные тесты на COVID-19 и готовы выйти на поле в матче с Бельгией, а также оценил состояние восстановившихся от травм Марио Фернандеса и Дениса Черышева.
Исключение Мостового и возвращение в обойму Черышева: в каком состоянии сборная России подходит к старту Евро-2020
  • Футболист сборной России Андрей Мостовой
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
Исключение Мостового и возвращение в обойму Черышева: в каком состоянии сборная России подходит к старту Евро-2020
  • Футболист сборной России Андрей Мостовой
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович
В пятницу, 11 июня, сборная России провела первую тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии первой игры на чемпионате Европы по футболу. За несколько часов до начала мероприятия стало известно, что Андрей Мостовой сдал положительный тест на коронавирус. Хавбек был исключён из турнирного состава национальной команды, а его место в заявке занял защитник Роман Евгеньев. Главный тренер сборной Станислав Черчесов заверил, что остальные футболисты сдали отрицательные тесты на COVID-19 и готовы выйти на поле в матче с Бельгией, а также оценил состояние восстановившихся от травм Марио Фернандеса и Дениса Черышева.

До первого матча сборной России по футболу на чемпионате Европы остаётся чуть больше суток, а подопечные Станислава Черчесова завершают подготовку к игре с главным фаворитом группы B — национальной командой Бельгии. В пятницу, 11 июня, российские футболисты провели первую тренировку после прилёта в Санкт-Петербург и дали официальную предматчевую пресс-конференцию, в ходе которой ответили на вопросы о предстоящем противостоянии с лидером рейтинга ФИФА. Помимо главного тренера, с журналистами пообщался капитан команды Артём Дзюба.

На этот раз и тренировка, и пресс-конференция были проведены в не самом привычном формате. Обычно предматчевые занятия проходят непосредственно на арене, которая станет местом встречи двух соперников. Например, участники матча открытия Евро-2020 — команды Италии и Турции — готовились к очному противостоянию на Олимпийском стадионе в Риме. Но в Санкт-Петербурге организаторы поступили иначе и перенесли мероприятие на арену «Петровский», на которой местный «Зенит» проводил свои домашние игры с 1994 по 2017 год.

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Доподлинно не известно, чем было вызвано подобное решение. Но можно предположить, что одной из причин могло стать желание поберечь газон «Газпром Арены», которой придётся принять семь игр вместо изначально запланированных четырёх — в апреле было решено перенести три встречи группы E из Дублина в Санкт-Петербург.

Что касается пресс-конференции, то в условиях пандемии УЕФА постарался максимально обезопасить спортсменов и тренеров, в связи с чем общение с журналистами проходило по видеосвязи. Судя по всему, данная идея не понравилась ни одной из сторон. Работники прессы были значительно скромнее обычного и неохотно задавали вопросы, что пришлось не по нраву пришедшим на мероприятие Станиславу Черчесову и Артёму Дзюбе. Оба покинули зал не в лучшем расположении духа, а капитан национальной команды не скрывал своего разочарования.

Однако не это стало самой обсуждаемой темой в стане сборной России. Ещё накануне появились слухи, что один из футболистов сдал положительный тест на коронавирус и рискует пропустить первенство континента. Спустя сутки стало известно, что речь идёт о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом. В итоге футболист сначала был изолирован, а после подтверждения диагноза исключён из заявки национальной команды на турнир.

«В заявке сборной России на чемпионат Европы — 2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева», — заявили в пресс-службе национальной команды.

Наверняка для многих решение дозаявить именно Евгеньева стало довольно неожиданным. Хотя бы по той причине, что произошла замена не по позиции. Мостовой является атакующим хавбеком, а его сменщик — центральным защитником. С учётом этого более логичным казался вызов Даниила Лесового, Резиуана Мирзова или того же Фёдора Смолова, способного увеличить вариативность в линии нападения, но Черчесов решил усилить оборонительную линию. И основания для этого были: Фёдор Кудряшов в пятницу тренировался по индивидуальной программе и рискует пропустить как минимум одну игру Евро-2020, а то и вовсе восстановиться лишь к противостоянию с Данией в заключительном туре группового этапа.

Заменить Мостового в итоговой заявке вполне мог и Илья Самошников, но защитнику «Рубина» помешали обстоятельства: футболист прибыл в расположение команды, так и не успев полностью восстановиться после травмы.

«Евгеньев прошёл весь сбор. Самошников до сих пор травмирован, поэтому (в состав попал. — RT) Роман. Что касается остальных игроков, то и вчера, и сегодня сделали тесты. Все чистые», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Также главный тренер рассказал о состоянии Марио Фернандеса и Дениса Черышева, совсем недавно восстановившихся от травм и практически не выходивших на поле в контрольных матчах. Защитник ЦСКА провёл на поле всего 18 минут во встрече с Болгарией, а хавбек «Валенсии» лишь раз попал в заявку.

«Марио больше тренировался, он с первых дней на сборе. Практически набрал кондиции. Денис присоединился позже и пока ему, возможно, немного не хватает, чтобы быть готовым на 100%. Постепенно Черышев становится самим собой, превращается в полноценную боевую единицу. Мы этому очень рады. Игрок такого уровня всегда нужен», — отметил Черчесов.

Помимо прочего, наставник сборной России подвёл итоги подготовки к чемпионату Европы и выразил мнение, что коллективу в целом удалось выполнить все поставленные задачи.

«То, что запланировали, сделали. Провели два контрольных матча, которые дали нам пищу для размышлений, — как по тактике, так и по форме каждого игрока. Как и в других командах, не обошлись без потерь: и травмы, и болезни. Сегодня нам сказали, что Мостовой выбыл из-за коронавируса. Это неприятный момент. А так по большому счёту всё выполнили. Теперь задача — войти в турнир», — сказал главный тренер сборной России.

Наставник россиян не обошёл стороной и тему матча с Бельгией. Он отдал дань уважения оппонентам, но заверил, что сборная России готовится к противостоянию с фаворитом группы.

«В каждой команде есть изменения. Иногда они тактические. В Бельгии тоже есть какие-то нюансы. Насколько знаю, с чемпионата мира в их составе остались 18 игроков. Сыгранная сборная. Бельгийцы знают, чего хотят. У них отличный тренер. Мы с ними играли три раза, все три встречи были зрелищными. Мы их изучаем. Наша задача показать свой максимум в завтрашнем матче», — заявил Черчесов.

За последние четыре года сборные России и Бельгии трижды встречались между собой. Контрольный матч в рамках подготовки к мундиалю 2018 года завершился результативной ничьей (3:3), а в отборе к чемпионату Европы «красные дьяволы» дважды брали верх, выиграв с общей разницей мячей — 7:2. Черчесов признался, что проанализировал результаты этих встреч и понял, что именно помешало россиянам добиться успеха. Однако рассказывать об этом не стал.

«Сейчас не буду говорить, почему мы проиграли, чтобы соперник не знал. У Бельгии есть очень классные игроки. Во время тренировки работали над тем, что нивелировать их сильные стороны. Но надо обращать внимание на себя. Соперник — это одно, а мы — другое. Надо понимать, что это старт Евро. Нужно быть готовыми», — подчеркнул Черчесов.

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В свою очередь, нападающий сборной Артём Дзюба особо заострил внимание на отсутствии в составе соперника Кевина Де Брёйне. Полузащитник «Манчестер Сити» получил травму в финале Лиги чемпионов с «Челси» и, как сообщили в пресс-службе сборной Бельгии, он и Аксель Витсель не помогут своей национальной команде на старте Евро-2020.

«Непонятно по Де Брёйне. Везде пишут, что он не будет играть. Наверное, для Бельгии это большая потеря. Команда играет в своём стиле, находится на первом месте в рейтинге. Поэтому они как были фаворитами, так и остались», — выразил мнение форвард «Зенита».

Помимо прочего Дзюба признался, что испытывает волнение перед стартом первенства континента. Он добавил, что очень хотел бы отметиться голами, но подчеркнул, что ставит командный результат на первое место. Кроме того, он поделился мнением о защите «красных дьяволов».

«Хотелось бы прежде всего играть в футбол, а не бороться. Мы всё же не только верхом играем, а по ситуации можем развивать атаки и низом. Я прекрасно помню, насколько бельгийцы неуступчивы в борьбе, сильны и организованны. Прекрасно понимаю, какие задачи ставят передо мной. Буду пытаться выполнить то, что от меня требуют на поле», — заключил Дзюба.

Новости smi2.ru
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