Кудряшов тренируется индивидуально перед матчем Бельгия — Россия

Сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге перед матчем первого тура чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге перед матчем первого тура чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Как сообщает «Чемпионат», защитник сборной России Фёдор Кудряшов, восстанавливающийся после травмы, продолжает тренироваться индивидуально.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.