«Каждый должен чувствовать себя частью команды»: Черчесов — о матче с Болгарией, травме Кудряшова и готовности Жиркова

Сборной России по футболу было тяжело разгонять атаки в контрольном матче с Болгарией из-за оборонительной схемы оппонента и перекрытых зон. Об этом на пресс-конференции после игры рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов. Он также объяснил, почему выпустил Дмитрия Баринова на позиции защитника, будет ли готов Юрий Жирков к первому матчу на чемпионате Европы и насколько серьёзна травма Фёдора Кудряшова, из-за которой он не вышел на поле.

— В каком состоянии травмированные игроки — Фёдор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин? Есть у Кудряшова шанс остаться на Евро?

— Опережать события мы не будем, дождёмся завтра. Сделаем МРТ Кудряшову, Баринов сделает КТ, у Зобнина никаких проблем, по-моему, нету. Надеемся, что травмы окажутся несерьёзными и через несколько дней они смогут быть на тренировочном поле.

— Почему вы поставили Баринова правым центральным защитником?

— Мы изучаем своих игроков, это не первый раз. Баринов полгода пропустил из-за травмы. 80% времени на сборах он играл на этой позиции, мы его там наигрываем. Видим его потенциал. Это игрок, который может нам помочь на нескольких позициях. Почему нет? Сегодня он с листа вышел, достаточно качественно играл, но жалко, что получил травму. В каждом игроке есть потенциал, и наша задача — рассмотреть его и предложить некоторые другие позиции. Я ещё не разговаривал с Бариновым. Судя по тому, что он показал, он эту позицию примет. Надеемся, что и дальше будет прогрессировать и будет полезен не только в качестве опорника, но и в других амплуа.

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— Как оцениваете физическую готовность за неделю до старта Евро?

— Мы в перерыве обсудили, что сложно входили в игру по той или иной причине. Мы хотели мощнее начать, но болгары тоже готовились к матчу и перекрыли все зоны, играя по схеме 5-4-1. Поэтому было сложно разгонять атаки. Наша геометрия была достаточно правильной, но не хватало заряженности, чтобы вскрывать оборону и продавить соперника. Во втором тайме мы взвинтили темп и сделали замены, которые помогли, — Алексей Миранчук заработал пенальти, а Соболев его хорошо реализовал. Думаю, что это объективная картина готовности, она у нас постепенно идёт. Прошёл сложный сбор, мы провели две контрольные игры. Убеждены, что в матче с Бельгией мы будем намного свежее.

— Какое впечатление оставила группа атаки? В прошлом матче вы выпустили Антона Заболотного, сейчас вышел Александр Соболев.

— Мы готовимся к турниру, и каждый игрок должен чувствовать себя частью команды, чувствовать игру. Поэтому и Андрей Мостовой сегодня вышел на замену, и Баринов играл, и Марио Фернандес, который все сборы индивидуально занимался. Мы стараемся подготовить команду. Сегодня игра показала, что можно и на разминке получить травму, такое может случиться в любую секунду. Поэтому все игроки должны быть готовы.

— Какой эмоциональный фон нужен команде на Евро? Нужна ли была сегодня победа, или, может, игроки были бы злее, если бы не одержали её?

— Интересный вопрос. Естественно, любая победа добавляет эмоций. И у Польши хотели выиграть, и сегодня тоже. Мы выходим на любую игру с целью побеждать.

— Можно ли сказать, что к 12 июня Юрий Жирков будет способен играть 90 минут?

— Он будет способен, и не только 12-го, но и 16-го, и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут. Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали ему время работать на сборах. Сегодня опять все видели, какого уровня этот игрок. Мы не можем от таких футболистов отказываться.

— Как оцениваете Семёнова на позиции левого центрального защитника?

— Хорошо. Мысли поменять расстановку центральных защитников из-за травмы Кудряшова не было. Мы дали Семёнову немножко отдохнуть после тяжёлого сбора. Кто-то хуже переваривает тренировки, кто-то лучше. Мы дали ему чисто физически прийти в себя, чтобы он подошёл к бельгийцам в хорошей форме. Только поэтому он сегодня не был в основном составе.

— Как будете готовиться к матчу с Бельгией?

— Сегодня распустим команду по домам, а завтра вечером соберёмся. После этого мы будем закрыты — ни к нам никто не будет допущен, ни сами мы не будем уезжать. Сдадим тест 7-го утром и всё, будем готовиться к чемпионату Европы. Пока будем в Новогорске, 10-го улетаем в Санкт-Петербург после обеда и до 16-го числа будем там на двух матчах. Потом снова вернёмся в Москву.