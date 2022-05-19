Корреспондент: Украина арестовала активы России и Белоруссии на $1 млрд

Украина наложила арест на российские и белорусские активы на общую сумму около $1 млрд. Как пишет «Корреспондент», по словам директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника, речь идёт о корпоративных правах горно-обогатительного комбината, железнодорожных вагонах, в том числе с товарно-материальными ценностями, спецтехнике, а также об активах одного из финансовых учреждений.
Бюро экономической безопасности Украины обеспечило наложение ареста в стране на российские и белорусские активы на общую сумму около $1 млрд. Как передаёт «Корреспондент», об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.
По словам директора бюро Вадима Мельника, речь идёт о 100% корпоративных прав и активах горно-обогатительного комбината, который осуществлял добычу титансодержащего сырья, 17800 вагонах, из них 1625 вагонов с товарно-материальными ценностями, спецтехнике, а также активах одного из финансовых учреждений.
«В первую очередь эти активы не должны работать на страну-агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству», — заявил Мельник.
Он добавил, что вагоны должны осуществлять перевозки по украинской железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населённых пунктов, а средства и автомобили — передаваться на нужды ВСУ.
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