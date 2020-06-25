Le Monde: большой доклад сенаторов вскрыл проблемы в отношениях Франции и России

Представители верхних палат парламентов России и Франции подготовили совместный доклад о позициях стран по самым разным вопросам от международных проблем до экономики и культуры. И главный вывод, который сделал журналист Le Monde на основе этого документа — санкции в адрес России не были адекватным ответом на её действия.

Французские сенаторы вместе с российскими коллегами составили доклад, в котором собраны все проблемы в отношениях двух стран, пишет Le Monde. «Мы ни на грамм не отступаем от наших убеждений, от наших обвинений, но ни один международный конфликт нельзя решить без России, — объясняет один из главных авторов доклада Кристиан Камбон. — Философия этого доклада состоит в том, чтобы сказать России: мы всё знаем и ждём прогресса».

Доклад получился длиной в 60 страниц. Там указаны самые разные области взаимодействия стран: от обороны и безопасности до управления мировыми кризисами, экономики, культуры, работы в многостороннем формате. В итоге получилось описание позиций России и Франции по этим вопросам, и в большинстве случаев, по словам автора статьи, они кажутся столь же несовместимыми, как вода и масло.

По словам российской стороны, расширение НАТО на восток стало причиной многих конфликтов. А применение химического оружия в Сирии Москва называет политизированным вопросом. Отдельное внимание уделено в докладе и украинскому конфликту, а также присоединению Крыма к России, которое, по заверению Москвы, было добровольным.

Хотя весь доклад выдержан в вежливых формулировках, французская сторона перечисляет все препоны в отношениях открыто. Но при этом, как пишет автор статьи, весь доклад оставляет ощущение, что санкции в адрес России не были адекватным решением. «Сенат призывает Россию к реальному прогрессу в применении Минских соглашений — так, чтобы стало возможным снять санкции, которые наказывают наши предприятия», — пишет автор доклада Камбон.

Однако не приведёт ли снятие санкций к ратификации присоединения Крыма к России, задаётся вопросом автор статьи в Le Monde. И сам Камбон признаёт: французы не отправятся воевать за Крым, но всё равно этот вопрос просто так оставлять нельзя.