Le Monde: немалые риски и огромные возможности — французский инвестор рассказал о работе с Россией

С точки зрения IT-индустрии, с которой работает французский инвестор Франсуа Верон, Россия — это огромный рынок и кузница талантов. Сотрудничество с этой страной несёт в себе определённые риски, но и безграничные возможности, которыми европейцам пора воспользоваться, если они подготовят почву для безопасного взаимодействия, пишет аналитик в Le Monde.

Отношения между Москвой и Парижем на высшем уровне сегодня носят напряжённый характер, однако не стоит думать, что связи с Россией ограничиваются исключительно связями с Кремлём, пишет сооснователь инвестиционного фонда Newfund и специалист по инвестициям в сферу высоких технологий Франсуа Верон в своей статье для Le Monde. Россия — это огромная страна, в которой живёт 140 млн человек, воспитанных в культуре, близкой к европейской. Это гигантский рынок и кузница талантов, которые могут внести существенный вклад в развитие IT-индустрии.

Как напоминает автор, Европе трудно соревноваться с Америкой в плане крупных технологических корпораций, таких как Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft. Благодаря своему влиянию США привлекают в эти компании лучшие таланты со всего мира (по крайней мере привлекали — до той поры, пока действующая администрация не решила закрыть границы даже для самых одарённых и высококвалифицированных иммигрантов). Тем не менее невероятная сила притяжения Кремниевой долины гарантирует отсутствие проблем с финансированием и обеспечивает бесперебойную работу всей машине.

Если говорить о Европе, то многие нередко упускают тот момент, что среди IT-проектов на этом рынке наиболее успешными являются именно российские, обращает внимание Верон. Преуспевающий поисковый агрегатор Yandex, почтовая служба Mail.ru, социальная сеть VKontakte, мессенджер Telegram неплохо себя показывают на бирже. Отчасти такой успех можно объяснить внушительными размерами внутреннего российского рынка, но в то же время за всеми этими проектами стоят целые поколения способных программистов и разработчиков.

При этом иностранцы приходят в Россию не только из-за её рынка, но и из-за финансовых возможностей. К примеру, один из редких французских IT-проектов, вышедших на международный уровень, Blablacar сумел получить €21 млн у базирующегося в России инвестиционного фонда Baring Vostok. Здесь же можно отметить, что и российские инвесторы охотно взаимодействуют с «международной экосистемой». Так, миллиардер Юрий Мильнер вкладывал свои средства в такие известные платформы, как Facebook и Airbnb, а также в британский стартап Revolut и американский Chime.

В конце концов, российским инвесторам и предпринимателям тоже очень выгодно работать с европейцами, считает Франсуа Верон. Однако такое сотрудничество порой поднимает довольно болезненные вопросы, в частности — промышленного шпионажа. Некоторые из опасений, касающихся этой темы, небеспочвенны, однако они не должны повлечь за собой паранойю и полный отказ от всяческого взаимодействия. В конце концов, не все российские IT-компании являются филиалами спецслужб Кремля.

По мнению инвестора, вместе со своими партнёрами Франция должны выработать действенный механизм, позволяющий оценивать реальные риски для безопасности при работе с различными компаниями, иностранными и не только. Такие меры должны разрабатываться на уровне всего Евросоюза и применяться не только к России, но и ко всем остальным потенциальным странам-партнёрам, включая Китай и даже США. Вместе с более гибкой визовой политикой для привлечения талантов. Это позволит повысить уровень доверия к совместным проектам с иностранцами.

В случае России нельзя не рассматривать и сопряжённые с работой там риски. Этому свидетели основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и его партнёр француз Филипп Дельпаль, которые на данный момент содержатся под домашним арестом после задержания «по всё ещё неясным причинам».

«Но что ещё важнее, не будем забывать и о возможностях. Фонд DST Global Юрия Мильнера был одним из первых акционеров Facebook, прежде чем платформа вышла на фондовый рынок. Будем открыты, но не наивны. Предприниматели равно первооткрыватели», — заключает автор.