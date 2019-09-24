Корреспондент: Олег Сенцов рассказал, при каких условиях пожмёт руку Путину

Олег Сенцов, освобождённый в рамках обмена заключёнными между Россией и Украиной, заявил, что готов пожать руку Владимиру Путину. Однако, как пишет «Корреспондент», Сенцов добавил, что он готов пойти на это только ради «освобождения украинских политических заключённых».
Освобождённый в рамках обмена заключёнными украинский режиссёр и писатель Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину только ради «освобождения украинских политических заключённых».
«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобождён один человек», — сказал Сенцов.
Он добавил, что, даже находясь в российской тюрьме, не сомневался, что его с другими украинцами освободят раньше.
«У меня не было сомнений, что нас освободят раньше срока. Вопрос был в том, сколько мы просидим. Я был готов просидеть долго. Конечно, у меня возникала мысль, что я просижу 20 лет. Но я понимал, что нет — так долго не будет. Но и пять лет, поверьте, тоже немало», — отметил Сенцов.
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
Президент США Дональд Трамп поручил заморозить выделение почти $400 млн на помощь Украине за несколько дней до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Associated Press со ссылкой на два источника.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, тестирование начнётся в одном из регионов в конце сентября и продлится несколько недель.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал своё общение со студентами Высшей школы экономики, в ходе которого он, говоря о судебных процессах о применении насилия против представителей власти на акциях в Москве, заявил, что в полицию нельзя бросать даже стаканчик.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков объяснил, почему сборную России по футболу не отстранят от участия в чемпионате мира — 2022, несмотря на допинговый скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Банда «Тверские волки», в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к гибели около 30 человек. Об этом сообщил замглавы управления уголовного розыска УМВД по Тверской области Денис Гуреев.
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что в России разрабатывают систему удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, которая, как предполагается, значительно облегчит процесс регистрации в сети.
Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях доктор юридических наук заслуженный юрист России Михаил Барщевский в беседе с Nation News прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне.
Независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал данные, согласно которым лидерами по доле высоких зарплат стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва.