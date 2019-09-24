Корреспондент: Олег Сенцов рассказал, при каких условиях пожмёт руку Путину

Олег Сенцов, освобождённый в рамках обмена заключёнными между Россией и Украиной, заявил, что готов пожать руку Владимиру Путину. Однако, как пишет «Корреспондент», Сенцов добавил, что он готов пойти на это только ради «освобождения украинских политических заключённых».

Освобождённый в рамках обмена заключёнными украинский режиссёр и писатель Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину только ради «освобождения украинских политических заключённых».

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобождён один человек», — сказал Сенцов.

Он добавил, что, даже находясь в российской тюрьме, не сомневался, что его с другими украинцами освободят раньше.

«У меня не было сомнений, что нас освободят раньше срока. Вопрос был в том, сколько мы просидим. Я был готов просидеть долго. Конечно, у меня возникала мысль, что я просижу 20 лет. Но я понимал, что нет — так долго не будет. Но и пять лет, поверьте, тоже немало», — отметил Сенцов.