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Telegraph: Трампа предупреждают — Корбин на посту премьера Британии способен передать разведданные США России

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Президента США Дональда Трампа предупреждают о том, что Джереми Корбин может передать разведанные США России и Ирану, если займёт пост британского премьера, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на доклад американского аналитического центра. Главе Белого дома рекомендуют при подобном развитии событий перестать делиться секретной информацией с Лондоном.
Telegraph: Трампа предупреждают — Корбин на посту премьера Британии способен передать разведданные США России
Reuters
В случае, если лидер Лейбористской партии Джереми Корбин станет британским премьером, он может передать секретные разведданные США России и Ирану, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на доклад, составленный вашингтонским аналитическим центром Hudson Institute. Этот точку зрения, как отмечает издание, разделяют бывшие советники президентов США.
 
В этом докладе нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа призывают рассмотреть возможность не передавать секретную информацию британскому правительству в том случае, если Корбин займёт пост премьера.
 
Кроме того, Трампу также настоятельно рекомендуют при таком развитии событий «понизить членство этой страны в НАТО».
 
Составитель доклада профессор военного колледжа Вооружённых сил США Азим Ибрагим обращает внимание на ту поддержку, которую выражали в адрес Путина некоторые советники Корбина. В документе также утверждается, что при лейбористах Британия «перестанет быть надёжным партнёром».
 
В докладе упоминается также и о том, как Корбин отреагировал на атаку в Солсбери. Тогда он даже потребовал доказательств причастности Кремля к этому инциденту. А его официальный представитель дал понять, что разведданные по этому вопросу могут быть ненадёжными, как это было в случае с информацией об оружии массового поражения в Ираке.
 
В Британии события развиваются таким образом, что в ближайшие месяцы, вполне вероятно, состоятся всеобщие выборы, и этот доклад демонстрирует растущие опасения по поводу возможного премьерства Корбина. Согласно опубликованному на этой неделе опросу, лейбористы всего на один процент отстают от консерваторов, отмечает The Daily Telegraph.
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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