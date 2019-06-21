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Independent: вести переговоры о пересмотре брексита с новым британскийм премьером ЕС не намерен

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС больше не станет обсуждать с Великобританией соглашение по брекситу, кто бы ни стал новым премьер-министром, пишет The Independent. С ним согласен и глава Евросовета Дональд Туск, который, впрочем, отметил, что переговоры о дальнейших отношениях между Великобританией и ЕС возможны.
Independent: вести переговоры о пересмотре брексита с новым британскийм премьером ЕС не намерен
Reuters

Европейские лидеры единогласны в своём мнении, что новый премьер-министр Великобритании не сможет пересмотреть вопрос о соглашении, с которым страна выйдет из Евросоюза, пишет The Independent.

Так, об этом заявил Жан-Клод Юнкер после встречи с лидерами других европейских стран: «По вопросу брексита не было ничего нового, ведь мы в один голос повторяли, что никаких новых переговоров о соглашении не будет».

О том же сказал его коллега Дональд Туск: «Мы согласились следовать единому подходу 27 стран ЕС. Мы рассчитываем, что сможем вести совместную работу с новым премьер-министром Великобритании, мы хотим избежать беспорядочного брексита и установить в будущем как можно более близкие отношения с Великобританией. Мы открыты к переговорам, если речь идёт о будущих отношениях, если позиция Великобритании изменится, но соглашение о брексите закрыто для переговоров».

Впрочем, как отмечает автор статьи, получается: если Великобритания захочет создать таможенный союз или участвовать в едином рынке, то переговоры возможны. А если обсудить Ирландию или финансы — то натолкнётся на каменную стену.

В итоге получилось, что на нынешней встрече лидеров ЕС брексит был уже не главной темой. По словам премьер-министра Ирландии, лидеры ЕС потеряли терпение в отношении Великобритании и согласятся дать в октябре новую отсрочку только в обмен на всеобщие выборы или второй референдум, пишет The Independent.

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Independent Великобритания Европа
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