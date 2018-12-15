В Daily Beast рассказали о возможных новых показаниях Бутиной

Федеральные прокуроры в Вашингтоне обратились в суд с ходатайством о тайном перемещении Бутиной, чтобы та могла дать свидетельские показания по неуточнённому уголовному делу.

Тайный характер перевода россиянки объяснили возможными рисками для безопасности подсудимой, а также для общественной безопасности.

Адвокаты Бутиной не стали сразу отвечать на просьбу издания The Daily Beast прокомментировать эту информацию.

Россиянка, как отмечается в статье, признала себя виновной в том, что действовала в качестве иностранного агента России и пыталась использовать свой доступ к консервативным группам для создания секретного канала между Кремлём и администрацией президента США Дональда Трампа, говорится в статье.

Бутина заключила со следствием сделку, согласившись с ним сотрудничать.

Минюст США пока не уточнял, по каким вопросам они могут попросить содействия со стороны россиянки. Однако её молодой человек, консервативный активист Пол Эриксон, по имеющейся информации, получил письмо от федеральной прокуратуры, в котором его уведомили о том, что он также может подвергнуться уголовному преследованию за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента России.

Мария Бутина, «», возможно, готовится дать свидетельские показания по ещё одному делу, пишет The Daily Beast со ссылкой на документ, который на короткое время появился в открытом доступе.